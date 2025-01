Am Kantonsspital Aarau kamen 2024 mehr Kinder zur Welt als im Vorjahr

Das Babyjahr 2024 endete kurz vor Neujahr mit zwei Geburten. Damit verzeichnete das Kantonsspital Aarau (KSA) in der Frauenklinik und im Geburtshaus Nordstern KSA 2024 insgesamt 2056 Geburten. Die Anzahl Frühgeburten blieb mit gegen 200 Babys konstant.

Am Neujahrsmorgen kam am Kantonsspital Aarau noch kein Baby zur Welt. Mit zwei kurz aufeinander erfolgten Geburten kurz vor Mitternacht endete das Babyjahr 2024. Insgesamt wurden am KSA im

vergangenen Jahr 2056 Neugeborene entbunden. Davon waren 1003 Mädchen und 1053 Jungen. Damit verzeichnete des Kantonsspital Aarau 2024 eine Zunahme von 82 Geburten im Vergleich zum Vorjahr.

Im Geburtshaus Nordstern KSA, in dem Frauen mit der eigenen Beleghebamme entbinden können, kamen 2024 150 Kinder zur Welt – 2023 waren es 110 Kinder. Das Geburtshaus Nordstern KSA wurde im Jahr 2017 als Pioniermodell eröffnet. Seither wurden dort mehr als 1000 Geburten betreut. Das moderne und sichere KSA-Betreuungskonzept wurde mittlerweile von drei anderen Schweizer Spitälern mit Erfolg übernommen. Das Geburtshaus befindet sich auf dem Spitalgelände: Falls notwendig sind Frauenklinik und Neonatologie in unmittelbarer Nähe.

Im einzigen sogenannten Perinatalzentrum im Kanton Aargau kümmert sich das interdisziplinäre Team des Kantonsspitals Aarau um Risikoschwangerschaften, Risikogeburten und um Frühgeborenen ab der Grenze der Lebensfähigkeit. In diesem hochspezialisierten Bereich arbeiten die Geburtshilfe und die Neonatologie eng zusammen, um die Schwangeren und die kleinen Patienten optimal zu versorgen. Wie im Vorjahr kamen auch 2024 am Kantonsspital Aarau gegen 200 Frühchen zur Welt. Das leichteste Baby wog 430 Gramm und war mit 25.3 Zentimetern auch das kleinste.