Am «Frühlingserwachen» lässt sich die Altstadt neu entdecken

Rund 60 Geschäfte sind am 1. Mai offen

Während anderswo die Arbeit ruht, herrscht in Rheinfelden am 1. Mai Hochbetrieb. Die meisten Geschäfte sind geöffnet, zahlreiche Attraktionen laden zum Verweilen ein.

Valentin Zumsteg

Das diesjährige Jahresmotto der Stadt Rheinfelden lautet «Altstadt neu entdecken». Eine ausgezeichnete Gelegenheit dazu bietet das «Frühlingserwachen», welches die Detaillistenorganisation Pro Altstadt jeweils am 1. Mai durchführt. Da zeigt sich das Zähringerstädtchen von seiner besten Seite. Wenn das Wetter mitspielt, lockt die Veranstaltung jeweils Heerscharen von Leuten aus der ganzen Region an. Denn während in Basel oder dem Badischen am «Tag der Arbeit» die Läden geschlossen bleiben, sind in Rheinfelden rund 60 Geschäfte von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Ein wichtiger Tag

«Dieser Event ist sowohl für uns Geschäftsinhaber als auch für die Gastronomen sehr wichtig. Wenn das Wetter schön ist, gibt es kaum einen anderen Tag im Jahr, an welchem wir in unserem schönen Städtli so viele Gäste haben», sagt Tina Feldmann. Sie organisiert den Anlass zusammen mit Irene Luzi, Anina Steib, Walli Vromans und Mägi Steinacher. «Vor allem die Modegeschäfte und die Gastronomie profitieren umsatzmässig von diesem Tag», schildert Feldmann.

Neben den Einkaufsmöglichkeiten wird den Gästen ein abwechslungsreiches Programm geboten: Um 13 und 15 Uhr zeigen Rheinfelder Geschäfte bei der Modeschau auf dem Zähringerplatz die Kleider und Accessoires der aktuellen Kollektionen. «In diesem Jahr ist auch das Rheinfelder Lehratelier Rheindesign dabei. Die Lernenden präsentieren eigene Entwürfe», erklärt Tina Feldmann.

Vergängliche Kunst aus Sand

Beim Fricktaler Museum erschafft Künstler Urs Rudin Sandportraits der Besucherinnen und Besucher – und das in fünf Minuten. Wer will, kann aber auch selbst zu Stift oder Pinsel greifen und ein «Selfie wie anno dazumal» von sich malen. Auf dem Idi-Furrer-Platz beim Roten Haus kommen die Kinder auf ihre Kosten, dort wird es Attraktionen für die jüngsten Gäste geben. «Wir wollen diesen Platz beleben. Neben Karussell und einem Ballonkünstler gibt es dort auch Foodtrucks», so Feldmann. Wer will, kann zudem ein Rheinfelden-Quiz lösen. Als Preise winken Freikarten für das Karussell. Kostenlose Stadtführungen und freie Besichtigung des Storchennestturms stehen weiter auf dem Programm. Daneben gibt es zahlreiche Konzerte und eine Autoausstellung. Nicht zu vergessen das vielfältige Gastroangebot.

Am 1. Mai können die Besucherinnen und Besucher also nicht nur das Städtchen neu entdecken, sondern auch sonst viel erleben.