Am Drücker

Fotografische Zeitzeugen erhalten

Paul Gürtler, Fricks Fotoarchiv und die Faszination für Schottland

Vor fünf Jahren hat Paul Gürtler im Auftrag der Gemeinde Frick mit dem Aufbau eines digitalen Foto- und Filmarchivs begonnen. Jetzt möchte er auch fotografische Zeitzeugen aus Privatbesitz digitalisieren. Dazu benötigt er die Unterstützung der Bevölkerung.

Simone Rufli

«Willst Du mit uns das Dorfgeschehen festhalten?», sei er vor fünf Jahren gefragt worden. Paul Gürtler wollte und begann im Auftrag der Gemeinde Frick mit dem Aufbau eines digitalen Archivs, das er seither sorgsam pflegt und stetig erweitert. Fotos, Postkarten, Video-Filme. «Wir wollen verhindern, dass das Material verloren geht», sagt der Hüter des immer umfassenderen Fricker Foto- und Filmarchivs und loggt sich daheim am Esstisch in sein Werk ein. Thematisch geordnete Bilder von Dorfbrunnen, Bauernhöfen, Strassen und Wegen; alte Postkarten, Aquarelle, Schriften und Karten aus längst vergangenen Zeiten; aktuelle Bilder aus dem laufenden Jahr und Rückblicke auf vergangene Jahre. Apropos Rückblicke: Wer in Frick die Gemeindeversammlungen besucht, kennt Gürtlers phänomenal-schöne Jahresrückblicke.

Initiant des Fotoclubs Fricktal

Als leidenschaftlicher Hobby-Fotograf trägt Paul Gürtler selbst viel Bildmaterial zum Archiv bei – seit einiger Zeit auch Drohnenaufnahmen. Das kommt nicht von ungefähr – zu Beginn der 1980er-Jahre war Gürtler Initiant des Fotoclubs Fricktal. «Ich war damals auf der Suche nach Gleichgesinnten, mit dem Ziel, ein Labor einzurichten, um Schwarz-Weiss-Bilder selbst entwickeln zu können», erinnert er sich an jene Zeit. Zum Beruf machte er sein Hobby jedoch nie. Dafür war der gelernte Maschinenmechaniker viel zu gerne Chef-Badmeister in Frick (von Mai 1989 bis zu seiner Pensionierung im April 2019) und schweizweit tätiger Badmeister-Ausbildner.

Die Liebe zu Schottland

«Vor 15 Jahren ist ein weiteres Hobby dazugekommen, das ebenfalls mit Fotografie zusammenhängt», erzählt er und greift auf dem Laptop aufs private Archiv zu. «Ich fotografiere in ganz Schottland Land und Leute sowie jeden Ort, wo sich eine Whisky-Destillerie befindet. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Destillerie noch aktiv ist oder stillgelegt.» Allein stillgelegte Destillerien gebe es über 160, erzählt er und klickt auf das Foto einer Landkarte von Schottland. Sie ist mit roten und grünen Punkten übersät.

«Die roten sind Standorte von Destillerien, die ich bereits fotografiert habe, die grünen sind noch zu erledigen.» Die grünen Punkte sind weniger. Paul Gürtler lacht. «Bin ich mit den Whisky-Destillerien durch, wende ich mich den Puffins, den Papageientauchern zu.» Die Vögel an ihren schlecht zugänglichen Orten zu fotografieren, sei viel schwieriger und werde ihn und seine Frau noch lange nach Schottland führen, meint er und lächelt zufrieden.

Alte Fotos fürs Fricker Archiv gesucht

Die Gemeinde Frick führt ein digitales Film- und Fotoarchiv, das über die Fricker Homepage www.frick.ch(https://frickbild.myportfolio.com) aufgerufen werden kann. Das digitale Archiv wurde durch Paul Gürtler im Mandat erstellt, wird von ihm aktuell gehalten und laufend durch aktuelle Aufnahmen erweitert. Damit möglichst kein wertvolles Fotomaterial verloren geht, sollen auch Fotos aus Privatbesitz digitalisiert werden. Wer alte Fotos (oder Filme) aus dem Gemeindeleben von Frick besitzt (Persönlichkeiten, Dorfaufnahmen, Aufnahmen von alten Häusern, Festen, Ereignissen, usw.), wird gebeten, sich an Paul Gürtler (paul@guertler.me) zu wenden. Er sichtet das Material, digitalisiert es und sorgt für die Veröffentlichung. Die analogen Fotos bleiben erhalten. Das digitalisierte Material wird zur Verfügung gestellt. (sir)