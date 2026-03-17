Am 21. März fällt der Vorhang

Drei Jahre nach der Gründung verabschiedet sich das Kindertheater «Stärndli»

Ein Theater speziell für Kinder – vor drei Jahren starteten Anita Stammbach-Bindt und Urs Stammbach ihr Herzensprojekt. Jetzt steht das Fricktaler Kindertheater «Stärndli» vor dem Aus. Am 21. März präsentiert sich das Ensemble in Frick ein letztes Mal.

Simone Rufli

Ein toller Abend soll es werden, ein bleibendes Erlebnis für die Kinder. Die Rede ist von der Dernière des Kindertheaters «Stärndli». Dernière? «Es ist schade, weil es bei unserem Projekt um viel mehr geht als um das reine Theaterspiel – aber ja, wir können mit so wenigen Kindern nicht weiterfahren», sagt die Theaterfachfrau aus Eiken. Dabei seien die Rückmeldungen der Kinder so schön.

Angefangen hat alles im Frühling 2023. Ein halbes Jahr nach Gründung, im November 2023, hat das Ensemble auf der Bühne im reformierten Kirchgemeindesaal in Frick Premiere gefeiert. Mit dem Stück «S’Meieli suecht en Fründ», Gesangseinlagen und Spielen, zeigten die Kinder dem Publikum, wie facettenreich das Theaterspiel ist.

Viel mehr als ein Theater

Seit sich das über viele Jahre erfolgreiche Kindertheater «Stafikids» in eine zeitlich unbestimmte Kreativpause verabschiedet hat, ist es im oberen Fricktal ruhig geworden in Sachen Kindertheater. Bis zu dem Zeitpunkt eben, als Anita Stammbach-Bindt ihren 65. Geburtstag feierte. Zur Feier habe sie sich ein Theater geschenkt, erzählte die ausgebildete Theater-Regisseurin, damals im Mai 2023. Zu der Zeit war sie noch Mitglied im Zentralverband Schweizer Volkstheater (ZSV) und Präsidentin im Kantonalverband Aargauer Theater AarThe. «Bei meinem Kindertheater Stärndli lernen die Kinder, das Wir vor das Ich zu stellen, Kontakt aufzunehmen und Distanz zu wahren, richtig zu atmen und frei zu reden. Sie lernen, das Gegenüber anzuschauen, während sie reden, sich zu konzentrieren und zu entspannen.» So hatte sie es damals voller Freude erzählt. Und die Kinder profitierten, lernten für den Alltag. «Das bekamen mein Mann Urs und ich immer wieder zu hören.»

«Aufhören, solange wir gut sind»

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur: «Wir hatten einmal 13 Kinder, die zu den Proben kamen, jetzt sind es noch sieben.» Weitere Abmeldungen infolge Schulübertritten stünden bevor. Auch die Konkurrenz von anderen Freizeitaktivitäten spiele mit. «An unserem Willen hat es nicht gefehlt. Wir haben alles versucht, unter anderem Tausend Flyer in den Schulen im Fricktal verteilt. Genützt hat es nichts. Darum hören wir jetzt auf, wo wir zahlenmässig gerade noch genügend und vor allem gut sind.» Das Wichtigste sei jetzt, sagt Anita Stammbach-Bindt in der Hoffnung auf ein zahlreiches Publikum, «dass die Kinder am 21. März einen tollen und würdigen Abschluss haben».

«So schön kann Schule sein», letzte Aufführung Fricktaler Kindertheater «Stärndli», Samstag, 21. März, 17 Uhr, ref. Kirchgemeindehaus Frick