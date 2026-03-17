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Am 21. März fällt der Vorhang

  17.03.2026 Frick
Sie sind bereit für den letzten Auftritt und voller Vorfeude. Foto: zVg
Sie sind bereit für den letzten Auftritt und voller Vorfeude. Foto: zVg

Drei Jahre nach der Gründung verabschiedet sich das Kindertheater «Stärndli»

Ein Theater speziell für Kinder – vor drei Jahren starteten Anita Stammbach-Bindt und Urs Stammbach ihr Herzensprojekt. Jetzt steht das Fricktaler Kindertheater ...

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