Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Alu-Dosen sind kein Abfall»

  19.01.2026 Persönlich
Brigitt Mangold dokumentiert alles, was mit dem Sammeln zu tun hat. Foto: Hans Zemp
Brigitt Mangold dokumentiert alles, was mit dem Sammeln zu tun hat. Foto: Hans Zemp

«Jede Dose zählt», sagt die Hellikerin Brigitt Mangold. Seit 2013 sammelt sie Alu-Dosen und führt diese der Wiederverwertung zu. Ihr Sammelergebnis nähert sich der Millionengrenze. Ihr Motto: «Ich sammle weiter, Ihr seid grossartig. Danke für Eure ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote