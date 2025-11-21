Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Altes Schulhaus kann umgebaut werden

  21.11.2025 Zuzgen
Daniel Hollinger (Mitte) wurde aus dem Gemeinderat verabschiedet. Das Amt des Gemeindeammanns übernimmt ab 1. Januar 2026 Philipp Hasler (links). Foto: Janine Tschopp
Daniel Hollinger (Mitte) wurde aus dem Gemeinderat verabschiedet. Das Amt des Gemeindeammanns übernimmt ab 1. Januar 2026 Philipp Hasler (links). Foto: Janine Tschopp

Die Gemeindeversammlung Zuzgen sagt Ja zu den baulichen Massnahmen für das alte Schulhaus 1840. Für Daniel Hollinger war es die letzte Versammlung als Gemeindeammann.

Janine Tschopp

71 von 609 Stimmberechtigten nahmen an der Versammlung teil. Alle Traktanden wurden ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote