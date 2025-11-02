Immobilien
Altes Haus, Tempo 30 und revidierte Gemeindeordnung

  02.11.2025 Laufenburg
Der alte Kindergarten Dürrenbächli soll abgerissen werden. Foto: Susanne Hörth
Reich befrachtete Traktandenliste an der Laufenburger «Gmeind»

Der alte Kindergarten Dürrenbächli soll inklusive Kellergeschoss zurückgebaut werden: Dafür stellt der Laufenburger Stadtrat der kommenden Gemeindeversammlung einen Wiedererwägungsantrag. ...

