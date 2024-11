An der Einwohnergemeinde-Versammlung in Schupfart gab der Kredit für die Neuerstellung der Alten Eikerstrasse in Höhe von 985 000 Franken Anlass zu regen Diskussionen. Nach Ablehnung eines Abweisungsantrages aus der Versammlung wurde der Kredit schliesslich genehmigt. Die übrigen ...