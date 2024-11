An der Gemeindeversammlung von heute Freitagabend befinden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Schupfart über zwei Kreditbegehren: Einerseits geht es um die Erstellung Alte Eikerstrasse in Höhe von 985 000 Franken, andererseits um einen Kredit in Höhe von 56 000 ...