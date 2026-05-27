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Als Gäste erfolgreich in Murten

  27.05.2026 Sport
Jonas Bühler (in weiss) im Einsatz in Murten.
Jonas Bühler (in weiss) im Einsatz in Murten.

Fricktaler Jungschwinger am Freiburger Kantonalen Schwingfest

Am Pfingstsamstag standen die Fricktaler Jungschwinger in Murten sowie in Brugg im Kurzholz. Sieben durften mit dem Eichenzweig in die Heimat zurückkehren. Drei schwangen in Murten sogar um den Einzug in den Schlussgang ...

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