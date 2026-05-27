Als Gäste erfolgreich in Murten

Am Pfingstsamstag standen die Fricktaler Jungschwinger in Murten sowie in Brugg im Kurzholz. Sieben durften mit dem Eichenzweig in die Heimat zurückkehren. Drei schwangen in Murten sogar um den Einzug in den Schlussgang ...

Fricktaler Jungschwinger am Freiburger Kantonalen Schwingfest

Am Pfingstsamstag standen die Fricktaler Jungschwinger in Murten sowie in Brugg im Kurzholz. Sieben durften mit dem Eichenzweig in die Heimat zurückkehren. Drei schwangen in Murten sogar um den Einzug in den Schlussgang mit.

Ludwig Dünner

Insgesamt waren 13 Fricktaler Aktivschwinger am vergangenen Wochenende im Einsatz. Eine Herausforderung war für alle Schwinger, dass der Samstag der erste heisse Sommertag des Jahres war. Für die zehn Schwinger vom Schwingklub Fricktal, welche nach Murten gingen, war es ein langer Tag. Abfahrt war vor 6 Uhr morgens und zu Hause waren sie erst nach 21 Uhr. «Es war in Murten ein sehr lehrreicher und interessanter Tag», so der technische Leiter der Fricktaler Jungschwinger, Jürg Mahrer. Neben den Fricktalern reisten acht Baselbieter Jungschwinger nach Murten, welche, wie die Fricktaler, als Gäste eingeladen waren. Sie erkämpften fünf Zweige.

Starke Leistung am Murtensee

Der Freiburger Nachwuchsschwingertag fand in der Arena statt, in welcher am Pfingstmontag das Kantonalschwingfest der Aktiven stattfand. Aussergewöhnlich war, dass der Schwingplatz mit Aussicht auf den Murtensee, nämlich am Hafen von Murten, aufgebaut war. «Es war einer der schönsten Schwingplätze, die ich je gesehen habe», so Jürg Mahrer. Seine Söhne Nino Mahrer und Jannick Mahrer sowie Jonas Bühler haben sich anscheinend am Murtensee auch wohlgefühlt. So schwangen alle drei im fünften Gang um den Einzug in den Schlussgang. Nino Mahrer startete zwar mit einer Niederlage, er konnte jedoch die Gänge zwei bis fünf für sich entscheiden, und am Ende fehlte ein Viertelpunkt für den Schlussgang. Der letzte Gang ging gestellt aus, und er beendete das Fest im fünften Schlussrang mit Auszeichnung. Jannick Mahrer startete mit einem gestellten Gang ins Fest. In den Gängen zwei bis vier ging er als Sieger vom Platz, da er den fünften Gang gestellt beendete, reichte es nicht für den Schlussgang. Den sechsten Gang konnte er nochmals für sich entscheiden und beendete das Fest im zweiten Schlussrang. Auch er durfte am Abend vor die Ehrendamen treten und den Zweig in Empfang nehmen. Jonas Bühler startete in der Kategorie der Ältesten (Jahrgang 2008 bis 2010) und trat nach seinem Startsieg im zweiten Gang gegen einen heimischen Schwinger mit Jahrgang 2008 an, welcher bereits Kranzschwinger war. Bühler vermochte ihn zu stellen und mit zwei weiteren Siegen schwang er ebenfalls im fünften Gang um den Einzug in den Schlussgang, welchen er dann aber stellte. Den sechsten Gang konnte er wiederum für sich entscheiden und gewann den Zweig im zweiten Schlussrang. Auch etwas speziell war für die Fricktaler Jungschwinger, dass die Zweige von Ehrendamen übergeben wurden. So durften sich mit Kevin Imhof, Lian Ackermann, Robin Stocker und Tobias Imhof noch vier weitere Schwinger mit dem Zweig auszeichnen lassen. Für Elias Benz, Leon Grieshaber sowie Luca Metzger reichte es nicht ganz für den Zweig, sie zeigten jedoch ebenfalls ein gutes Fest.

Fricktaler auch in Brugg vertreten

Mit Loris Reuter, Ryan Boschung und Nino Treier traten am Samstag drei Fricktaler Jungschwinger im 152-köpfigen Teilnehmerfeld in Brugg an. Leider reichte es für keinen der drei für einen Zweig.

Im Weiteren waren dort auch vier Fricktaler Kampfrichter im Einsatz: Christian Brogle, Mike Bircher und Cyrill Schmid, welche bereits viel Erfahrung im Kurzholz haben. Neu dazu und in Brugg das erste Mal im Einsatz war der Fricktaler Adrian von Gunten. Er absolvierte dieses Jahr den Kampfrichter-Grundkurs und zeigte sich nach seinem ersten Einsatz zufrieden.