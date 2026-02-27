Immobilien
Als «Gehirn» des Teams dirigieren sie das Spiel

  27.02.2026 Persönlich
Lea Sacker (l.) und Kira Schwarzmaier sind die Regisseurinnen im Spiel des 1. Liga-Teams von Volley Möhlin. Foto: Jasmin Haller zVg
Lea Sacker und Kira Schwarzmaier vom 1. Liga-Team bei Volley Möhlin

Sie sind Spielmacherinnen und werden «Passeusen» oder «Zuspielerinnen» genannt. Lea Sacker und Kira Schwarzmaier sind verantwortlich, dass die Angreiferinnen optimal eingesetzt werden und Punkte ...

