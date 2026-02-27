Als «Gehirn» des Teams dirigieren sie das Spiel

Lea Sacker und Kira Schwarzmaier vom 1. Liga-Team bei Volley Möhlin

Sie sind Spielmacherinnen und werden «Passeusen» oder «Zuspielerinnen» genannt. Lea Sacker und Kira Schwarzmaier sind verantwortlich, dass die Angreiferinnen optimal eingesetzt werden und Punkte erzielen können. Sie bestimmen den gesamten Spielaufbau und die Taktik.

Regula Rügge

Im Alter von zwölf Jahren hat Lea Sacker beim VBC Gelterkinden mit Volleyball spielen begonnen und wechselte in der Saison 2023/24 zu Sm’Aesch Pfeffingen. Als Juniorin spielte sie noch auf der Position A nnahme-Aussen und wechselte dann bei den Aktivteams in den Diagonalangriff. Sie ist die zweite Saison bei Volley Möhlin und erfüllt neu die Rolle der Spielmacherin. «Während der vergangenen Saison kam ich schon ab und zu im Training als Passeuse zum Einsatz», erklärt die Baselbieterin, die Architektur studiert. «An dieser Position gefällt mir, dass ich das Spiel leite und mit meinen Entscheidungen stark beeinf lussen kann. Das ist aber auch eine sehr grosse Herausforderung. Jeder Spielerin muss ich den Pass etwas anders spielen und keine Angriffssituation ist gleich. Meine Aufgabe ist es, das gegnerische Team zu analysieren und unsere Angreiferinnen optimal einzusetzen. Es macht mir Spass, alles immer im Überblick zu behalten. Zum Glück ist eine meiner Stärken die Kommunikation. Damit versuche ich, Ruhe ins Spiel zu bringen.» Gemäss Aussage von Lea Sacker gibt es keinen Konkurrenzkampf unter den beiden Spielmacherinnen. Auch wenn sie nicht auf dem Feld stehe, freue sie sich mit dem Team über jeden Punktgewinn. Es führe ja auch nicht nur das gute Zuspiel zu einem erfolgreichen Angriff, stellt sie fest. Am Anfang stehe immer eine gute Serviceannahme oder Verteidigung und alle müssten für einen Punktgewinn ihr Bestes geben.

In der Hektik Ruhe bewahren

Es war ein glücklicher Zufall, dass Kira Schwarzmaier den Weg ins Möhliner Team fand. Sie hat bei VBC Kanti Baden sämtliche Jugendstufen seit U13 durchlaufen, studiert aktuell Sport in Basel und war auf der Suche nach einem Verein in der Region. «Im Probetraining hat es sofort menschlich als auch sportlich gepasst», strahlt die 22-jährige Linkshänderin. «Die grosse Verantwortung als Spielmacherin macht mir manchmal schon zu schaffen. Es ist wichtig, meine Pässe mit den Angreiferinnen gut abzustimmen und konstant zu spielen, um ihnen Sicherheit zu geben. Ich arbeite aktuell intensiv daran, diese Konstanz über das gesamte Spiel zu halten und in jeder Situation die richtige Entscheidung zu treffen. Zum Glück bleibe ich meistens ziemlich ruhig – auch wenn es im Spiel mal hektisch wird. Es ist ein super Gefühl, wenn ich den Ball genauso passe, dass meine Mitspielerin ihn perfekt verwerten kann. Das Schönste im Volleyball ist für mich, wenn wir als Team zusammenarbeiten, gemeinsam kämpfen und dann den Punkt erzielen.» Kira Schwarzmaier war während ihrer ganzen Volleyballkarriere Spielmacherin und liebt diese Position. Falls ein Wechsel in Frage käme, dann würde sie gemäss ihren Worten wohl Diagonalangreiferin spielen. Dort könnte sie ihre Stärken als Linkshänderin ideal einsetzen.

Beide Passeusen werden am Sonntag, um 15 Uhr, im Heimspiel in der Steinlihalle gegen den fünftplatzieren TV Grenchen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Das Team freut sich auf viele Fans und lautstarke Unterstützung.