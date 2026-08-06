Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Alpine Sanges-Tradition im Fricktal

  06.08.2026 Rheinfelden
Der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden, hier in Basel, feiert sein 100-jähriges Bestehen. Foto: Verein
Der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden, hier in Basel, feiert sein 100-jähriges Bestehen. Foto: Verein

Seit 100 Jahren wird in Laufenburg und Rheinfelden gejodelt – und hoffentlich auch in Zukunft

Der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden feiert am 24. Oktober sein 100-jähriges Bestehen in Gansingen.

Peter Schütz

Dieses besondere Jubiläum ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote