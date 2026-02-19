Alphorn-Workshop an der Musikschule Region Laufenburg

Die Musikschule Region Laufenburg hatte einen Alphornkurs ausgeschrieben, welcher regen Anklang fand. Vorkenntnisse waren keine nötig. Vom 9-jährigen Kind über den 20-jährigen, jungen Erwachsenen bis zum 75-jährigen Rentner, es waren alle Alterskategorien vertreten.

Die Musikschule Region Laufenburg hatte einen Alphornkurs ausgeschrieben, welcher regen Anklang fand. Vorkenntnisse waren keine nötig. Vom 9-jährigen Kind über den 20-jährigen, jungen Erwachsenen bis zum 75-jährigen Rentner, es waren alle Alterskategorien vertreten.

Matthias Fischer begrüsste die Kursteilnehmenden sehr herzlich und liess sie seine Begeisterung und Leidenschaft fürs fantastische Alphorn spüren. Nach einer kurzen Vorstellrunde ging es direkt los. Voller Neugier und Motivation konnten es die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer kaum erwarten, die ersten, eigenen Töne spielen zu können. Dabei zeigte es sich schnell, dass zum Teil bereits Vorkenntnisse vorhanden waren. Und so füllten schon bald harmonische Alphornklänge die Aula in Laufenburg.

A lle erhielten von Matthias Fischer konkrete Tipps während des Kurses. Ebenso, wie man zu Hause selbst herausfinden kann, ob man die Töne richtig trifft, die Haltung stimmt, wie der Ansatz überprüft werden kann und so weiter. Dazu erhielt jede Alphornistin, jeder Alphornist ein eigens zusammengestelltes Mäppchen mit QR-Codes, Noten und Tipps. In diesem Mäppchen befanden sich zudem Noten von kleinen Stücken, welche zuhause bis zum zweiten Kursmorgen ausprobiert werden konnten und anschliessend zu einem kleinen Konzert zusammengetragen wurden.

Die beiden Vormittage vergingen wie im Fluge. Alle Teilnehmenden konnten ihre ganz persönlichen Erfahrungen mitnehmen.

Die Musikschule Region Laufenburg bietet immer wieder Workshops für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene auf unterschiedlichsten Instrumenten an, macht Projektgruppen oder fördert und unterstützt auch längerfristige Ensembles.

Wer Interesse hat, ein Instrument neu oder auch wieder zu erlernen, an einem der Anlässe vorbeizuschauen, sich inspirieren lassen oder einfach mal reinschnuppern möchte: Auf www.msrl.chgibtes Infos dazu. (mgt)