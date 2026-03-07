Immobilien
Alltag zwischen Weide und Wohnwagen

  07.03.2026 Fricktal
Temporäre Schafweide: Romantische Abendstimmung über Oberzeihen. Foto: Marc Deiss
Noch bis am 15. März sind die Wanderhirten Marc Engstler und Lea König mit einer grossen Schafherde unterwegs. Wir haben sie in Oberzeihen angetroffen, wo sie Anfang Woche auf ihrem Weg zurück nach Schneisingen Rast machten.

Sonja Fasler

