Die grosse Bühne für das Konzert morgen Samstag (Florian Ast, «LAESSIG») steht. Festhütte Möhlin, und auch bachab weiter unten meldet der Rhein-Club: alles im Fluss!

Drei Jahre Vorbereitung. Jetzt ist das Eidgenössische Weidlings-Wettfahren endlich da. Nach der Eröffnungsfeier heute um 17 Uhr beim Kurbrunnen Rheinfelden mit anschliessendem Fahnenmarsch beginnen morgen ab 7.30 Uhr die Wettkämpfe in Rheinfelden und Möhlin. Der Rhein-Club Rheinfelden und der Wasserfahrverein Ryburg-Möhlin (hier mit OK-Mitglied und Vereinspräsident Pascal Sacher) sitzen als Doppel-Gastgeber für den Grossanlass von Beginn an im selben Boot – jetzt folgt quasi die krönende Hafeneinfahrt.

(rw)