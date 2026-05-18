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Alles begann mit Leserbriefen

  18.05.2026 Persönlich
Calvin Stettler schätzt die Naturnähe im Fricktal. Foto: Petra Schumacher
Calvin Stettler schätzt die Naturnähe im Fricktal. Foto: Petra Schumacher

Er ist einer der jüngsten SRF-Kommentatoren, konnte mit «Kehrseite – Abseits des Erfolgs» ein Herzensprojekt realisieren und fühlt sich im Fricktal daheim – Calvin Stettler im Gespräch.

Petra Schumacher

Die Stimme kennt man inzwischen gut, seit 2022 kommentiert Calvin ...

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