Im Rahmen des 30-Jahr-Bühnenjubiläums von Gabriel Kramer findet das 5. Konzert heute, 29. Februar um 20 Uhr, in der Kultschüür in Laufenburg statt. Bislang waren alle Konzerte ausverkauft und für das kommende sind nur noch wenige Plätze frei. Die Besucher kommen in ...