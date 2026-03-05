«Alleinsein – Albtraum oder Abenteuer?

Impulsveranstaltung mit Autorin Verena Steiner in Stein: Viele Menschen erleben im Laufe ihres Lebens Phasen des Alleinseins – etwa nach dem Verlust eines nahestehenden Menschen oder im hohen Alter. Doch Einsamkeit bedeutet nicht zwangsläufig Isolation. Wie kann es gelingen, das Alleinsein als bereichernde Lebensphase zu entdecken?

Verena Steiner, Autorin des Bestsellers «SOLO – Alleinsein als Chance», zeigt in ihrem Vortrag mit Tiefgang und einer Portion Humor, wie neue Zugänge zu Sinn, Lebensfreude und innerer Verbundenheit entstehen können – zu sich selbst, zu anderen und zur Welt. Die rund 90-minütige Veranstaltung richtet sich an Menschen aller Generationen und ist kostenlos. Zum Abschluss lädt Pro Senectute Aargau als veranstalterin zu einem Apéro mit Gelegenheit zum Austausch ein. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung gebeten: telefonisch unter 062 837 50 70 oder online unter www.ag.prosenectute.ch/veranstaltungen.

Die Veranstaltung findet statt am Dienstag, 24. März, 19 Uhr, Stein, Saalbau, Schulstrasse 32.

Weitere Veranstaltungsorte: Donnerstag, 26. März, 19 Uhr, Boswil, Restaurant Löwen, Chillout; Montag, 30. März, 19 Uhr, Brugg, Süssbachsaal, Fröhlichstrasse 9: Montag, 13. April, 19 Uhr, Buchs, Gemeindesaal, Gysistrasse 4. Weitere Informationen: www.ag.prosenectute.ch/veranstaltungen. (ps/)