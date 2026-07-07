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Alle zehn Wohnungen sind vorläufig unbewohnbar

  07.07.2026 Möhlin
In diesem Wohnblock in Möhlin kam es am Sonntag zu einem Grossbrand.
In diesem Wohnblock in Möhlin kam es am Sonntag zu einem Grossbrand.

Brand in Möhliner Mehrfamilienhaus richtet massiven Schaden an

Seit gestern Montag ist klar: Vorerst kann niemand in seine Wohnung zurückkehren. Für drei der rund zwanzig Bewohner musste die Gemeinde eine Notunterkunft organisieren.

Ronny Wittenwiler

Am Montagmorgen – ...

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