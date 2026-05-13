Alle Sinne werden angesprochen

Es ist wieder so weit. Das beliebte Festival der Kulturen Rheinfelden, dessen Anfänge bis ins Jahr 1995 zurückgehen, findet vom 15. bis 17. Mai 2026 vor der schönen Kulisse des Rheins statt.

Es ist wieder so weit. Das beliebte Festival der Kulturen Rheinfelden, dessen Anfänge bis ins Jahr 1995 zurückgehen, findet vom 15. bis 17. Mai 2026 vor der schönen Kulisse des Rheins statt.

Der farbenfrohe, internationale Markt mit seinem vielfältigen Warenangebot aus vier Kontinenten überrascht mit kulinarischen Neuigkeiten. Erstmalig bietet zudem ein «Design Market» dieses Jahr jungen Designerinnen und Designern eine Plattform. Cottoned präsentiert die Fashion Show «Echoes of the Diaspora» am Samstag, den 16. Mai, 15 Uhr, im Kurbrunnensaal. Eine spezielle Ausstellung ist in der Trinkhalle zu bestaunen: Akplito präsentiert Sidoke, einen Ausschnitt der faszinierenden, spirituellen Welt aus Westafrika.

Das Festival der Kulturen Rheinfelden ohne Workshops von Saf Sap für Kinder und Erwachsene wäre undenkbar. Auch das Karussell auf dem Idi-Furrer-Platz dreht wieder seine Runden, der Clown und Entertainer Imre unterhält kleine und grosse Gäste. Auf der grossen Bühne neben der Bak-Roots-Bar beim Kurbrunnensaal gibt es während drei Tagen verschiedene Konzerte regionaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler: von Hip-Hop über traditionelle Klänge aus Madagaskar, sanfte nachdenkliche Klänge einer Songwriterin, Groove, Soul und Funk bis Reggae. Es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Alle Kunstschaffenden freuen sich über ein anerkennendes Hutgeld. «Wir von Bak-Roots – eine NGO aus Basel - freuen uns sehr, dass uns Rheinfelden erneut die Möglichkeit gegeben hat, diesen farbenfrohen, bei Jung und Alt beliebten Anlass durchzuführen und danken deshalb der Stadt für die Unterstützung beim Festival der Kulturen 2026 sowie unseren anderen Unterstützern», heisst es in einer Medienmitteilung. Für die Besucherinnen und Besucher stehen ausreichend Sitzmöglichkeiten zum Verweilen und Geniessen zur Verfügung. Lassen Sie sich mitreissen. Das verlängerte Wochenende bietet Gelegenheit, Köstlichkeiten zu versuchen, Neues zu entdecken; alle Sinne sind angesprochen. (mgt)

www.bak-roots.ch/festivalder-kulturen-rheinfelden-2026