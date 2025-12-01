Alle Jahre wieder dieser magische Moment …

… wenn Rheinfelden zu leuchten beginnt

Mit dem 16. Weihnachtsfunkeln wurde am Freitagabend die Advents- und Weihnachtszeit in Rheinfelden offiziell eröffnet.

Janine Tschopp

Tausende von Besuchenden säumten am Freitagabend die Marktgasse. Dieser ganz besondere Freitagabend, an welchem im Städtli jeweils eine ganz spezielle und auch besinnliche Stimmung herrscht. Eingestimmt wurde das Publikum, das aus nah und fern ans 16. Weihnachtsfunkeln nach Rheinfelden kam, durch die Stadtmusik, verstärkt durch die jungen Musikerinnen und Musiker der «Windband» der Musikschule Unteres Fricktal. Unter der Leitung von Andreas Meier spielten sie fröhliche Weihnachtslieder.

Mazzi zum letzten Mal

Im Namen der Stadt Rheinfelden hiess Stadtammann Franco Mazzi alle Gäste herzlich willkommen. Er erwähnte einen Teil der vielen Aktivitäten, welche in den nächsten Wochen in Rheinfelden stattfinden werden: Weihnachtsmärkte, Lichterzauber, spezielle Stadtführungen, Konzerte, Märchen- und Bastelnachmittage, Adventsfenster-Eröffnungen und vieles mehr. Er erwähnte das «gediegen und schön gestaltete Rheinfelder Weihnachtsmagazin», welches heuer bereits zum neunten Mal erscheine und alle Angaben zum Advents- und Weihnachtsprogramm im Städtli enthalte. Franco Mazzi ging bei seiner Ansprache auch auf die vielen, im ganzen Städtli verteilten, grossen und kleinen Weihnachtsbäume der Ortsbürgergemeinde ein. Speziell erwähnte er die beiden grossen Bäume im Innenhof und vor dem Rathaus. Die Nordmannstanne im Innenhof sei zirka sieben Meter hoch, 20 Jahre alt und stamme aus der Weihnachtsbaum-Kultur des Forstbetriebs Region Möhlin. Die zirka 35-jährige Nordmannstanne vor dem Rathaus ist etwa zwölf Meter hoch und stamme aus dem Staatswald Frauenwald in Olsberg. «Rund 350 Weihnachtskugeln, 800 Meter Lichterketten und zirka 8000 LED-Lämpchen dekorieren diesen Baum», so Franco Mazzi. In seiner Ansprache wies er mehrmals daraufhin, wie wichtig es sei, dass das Publikum die Anweisungen der Feuerwehr beachte und für den Sechsspänner, der bald durch die Marktgasse rollen würde, Platz mache. Am Ende seiner Rede sagte der abtretende Gemeindeammann: «Es ist für mich ein besonderer Abend, da ich diesen wunderbaren Anlass heute zum letzten Mal eröffne.»

Viel Leben im Städtli

«Achtung, sie kommen», meinte ein Mann aus dem Publikum. Dann ging es nur noch wenige Sekunden und man hörte, dass der Sechsspänner der Brauerei Feldschlösschen im Anzug war. Plötzlich gingen alle Lichter an, und die Adventszeit in Rheinfelden war offiziell eröffnet. Anschliessend war im Städtli noch viel los. Die Läden hatten bis 20 Uhr geöffnet und auch in den Restaurants herrschte Hochbetrieb. Einmal mehr war das Weihnachtsfunkeln ein feierliches gemeinsames Einstimmen auf die kommende leuchtende Adventszeit im Städtli.