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«Alle gingen durch Seppis Schule»

  19.06.2026 Persönlich
Fotos: zVg
Fotos: zVg

Seppi Soder: Urgestein beim Veloclub Rheinstern Möhlin

Als 15-Jähriger machte Seppi Soder seine ersten Radball-Versuche. Schon bald begann er, beim Veloclub Rheinstern Möhlin Verantwortung als Trainer und Schiedsrichter zu übernehmen. Dieses Jahr feiert er 70 Jahre Vereinstreue.

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