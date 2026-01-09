Immobilien
«All In» bei der Sulzer Turnerfamilie

  09.01.2026 Sulz
Die Turnenden üben ihre Darbietungen Fotos: Ludwig Dünner
Rund 200 Sulzer Turnende stehen kurz vor der Premiere ihrer diesjährigen Show «Casino Royale-All In». Die Vorbereitungen auf und neben der Bühne laufen auch Hochtouren, um das Publikum an den sieben Aufführungen rundum begeistern zu können..

Ludwig ...

