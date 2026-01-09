«All In» bei der Sulzer Turnerfamilie

Rund 200 Sulzer Turnende stehen kurz vor der Premiere ihrer diesjährigen Show «Casino Royale-All In». Die Vorbereitungen auf und neben der Bühne laufen auch Hochtouren, um das Publikum an den sieben Aufführungen rundum begeistern zu können..

Rund 200 Sulzer Turnende stehen kurz vor der Premiere ihrer diesjährigen Show «Casino Royale-All In». Die Vorbereitungen auf und neben der Bühne laufen auch Hochtouren, um das Publikum an den sieben Aufführungen rundum begeistern zu können..

Ludwig Dünner

Alle zwei Jahre verwandelt die Sulzer Turnerfamilie die Mehrzweckhalle in Sulz in ein mottogerechtes Veranstaltungslokal. In diesem Jahr verrät das Showmotto «Casino Royale – All In», dass es sich um ein Casino handeln könnte. Mit der Premiere am 22. Januar beginnt die Reihe der sieben Aufführungen der einzigartigen Show der rund 200 Turnenden der Turnerfamilie Sulz. Wie jedes Jahr werden auch in diesem Jahr wiederum über 2000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Von Beginn an dabei

Heinz Obrist amtet in diesem Jahr zum zweiten Mal als OK-Präsident. «Ich bin seit meiner Kindheit dabei. Also seit die Turnershow in dieser Halle stattfindet», meint er. «Ich glaube, es ist seit 1972», fügt er nach einem Augenblick des Nachdenkens hinzu. Nicht nur als Turner, sondern auch in diversen Führungsgremien war Obrist in all den Jahren bei der Sulzer Turnershow anzutreffen. Noch heute ist bei ihm eine grosse Leidenschaft für diese Show zu spüren. Er leitet nicht nur das 24-köpfige OK-Team, er ist zudem mit seinen bald 63 Jahren der älteste Turner, der bei der Show auf der Bühne steht. Das OK sorgt für die Infrastruktur und die Gastronomie der Show.

Höchstes Niveau

Die 16-köpfige Turnershow-Kommission unter der Leitung von Dominic Weber ist verantwortlich für die 18 Shownummern, die an den Abenden präsentiert werden. Die Besuchenden dürfen sich auf eine rund zweistündige Show freuen, bei der auf höchstem Niveau geturnt wird. Seien es die Geräteturnenden mit Mitgliedern der Damenriege und des Turnvereins, die Showgruppe, bei der die besten Kunst- und Geräteturner der Turnerfamilie Sulz vereint sind, oder die Jugend, welche für zahlreiche Darbietungen sorgt – alle trainieren und bereiten sich intensiv auf die Show vor. Die Trainings werden neben den scharfen Beobachtungen der jeweiligen Leiterinnen und Leiter, welche die Nummern einstudieren, auch gefilmt. Diese Filme dienen einerseits der Analyse und Optimierung der Nummern. Andererseits bekommen die Turnenden immer wieder die neuesten Aufnahmen zugestellt, sodass sie auch zu Hause üben können. Das Publikum darf sich auf Zw ischen nu m mern freuen, d ie garantiert die Lachmuskeln strapazieren werden.

Aufwändige Infrastruktur

Nicht nur die turnerischen Darbietungen sollen sich auf höchstem Niveau präsentieren, sondern die Besuchenden sollen vom Eintritt in die Location über die Show bis hin zur Gastronomie begeistert werden. Neben den rund 450 Einsätzen, die bei den sieben Aufführungen geleistet werden, wird schon im Vorfeld viel gearbeitet. So fand bereits zu Jahresbeginn, am 3. Januar, der erste Arbeitstag statt, an dem diverse Bauten erstellt wurden. Am 10. Januar wird die gesamte Technik für die Show eingerichtet, bevor sich dann am Sonntag, 18. Januar, alle Mitwirkenden zur Hauptprobe treffen. Die Infrastruktur in der Halle muss zwischen den Showdaten nicht zurückgebaut werden. «Dies ist nur möglich, weil wir bei der Schule sowie auch bei den Vereinen in Sulz auf grosses Verständnis und Rücksichtnahme stossen», rühmt der OK-Präsident.

Nahezu «Full House»

Er zeigt sich zufrieden mit dem bisherigen Vorverkauf. Alle Aufführungen seien bereits gut besetzt oder sogar ausverkauft. Für alle, die sich noch ein Ticket sichern möchten, gebe es für die Premiere am 22. Januar noch freie Plätze. «Wir werden an der Premiere genauso professionell unterwegs sein wie an den anderen sechs Vorführungen», versichert der OK-Präsident. Neben der Show auf der Bühne wird im Untergeschoss der Halle ab 21 Uhr die grosse Bar geöffnet sein.