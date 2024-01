Alex Hürzeler hört auf

Im Oktober 2024 finden die Erneuerungswahlen in den Aargauer Regierungsrat statt. Die vier Regierungsratsmitglieder Stephan Attiger, Markus Dieth, Jean-Pierre Gallati und Dieter Egli stellen sich zur Wiederwahl. Alex Hürzeler verzichtet nach vier Amtsperioden auf eine erneute Kandidatur. Alex Hürzeler (58) wurde anfangs 2009 in den Regierungsrat gewählt. Seither führt er das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS). Alex Hürzeler wird sich im Herbst 2024 nicht mehr zur Wiederwahl stellen und somit am 31. Dezember 2024 nach 16-jähriger Amtstätigkeit aus dem Regierungsrat ausscheiden. Unter der Führung von Alex Hürzeler wurde das Aargauer Bildungswesen in wichtigen Bereichen grundlegend erneuert. Im Bereich der Berufsbildung wurden die Finanzierung neu geregelt und ein neues Standortkonzept der Berufsfachschulen umgesetzt. Während der Amtszeit von Alex Hürzeler wurde ausserdem der Campus in Brugg-Windisch für die Fachhochschule Nordwestschweiz realisiert. Basierend auf dem 2009 revidierten Kulturgesetz wurde unter der politischen Führung von Alex Hürzeler auch die Kulturförderung weiterentwickelt. Als aktiver Sportler und engagierter Sportsfreund setzte sich Alex Hürzeler seit seinem Amtsantritt auch stets für die Förderung des Aargauer Sports ein. (nfz)