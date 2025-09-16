Alex Hürzeler wieder unterwegs

Aus Frankreich hat sich der ehemalige Regierungsrat Alex Hürzeler gemeldet: «Wie im Frühling angekündigt, bin ich diesen Herbst nun auf meiner 2. Etappe auf dem langen «Olympia-Heimmarsch» von Paris in den Aargau». Hürzeler ist aktuell für 10 Wandertage von Troyes bis nach Vesoul unterwegs (ca. 260 km). Das Foto zeigt ihn auf der Höhe von Chaumont, mit dem eindrücklichen Eisenbahn-Viadukt im Hintergrund. Die letzte und dritte Etappe plant er im nächsten Frühling. Dabei möchte er auch die drei Aargauer Olympiabzw. Paralympics-Medaillengewinnerinnen Chiara Leone, Nora Meister und Ilaria Olgiati-Renggli miteinbeziehen. «Jetzt heisst es aber Weitermarschieren, es liegen noch viele Kilometer Tagesmarsch vor mir! Meilleures salutations de France, Alex Hürzeler», heisst es weiter in der Mitteilung. (nfz)