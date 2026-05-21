Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Alex Hürzeler nach Oeschgen begleiten

  21.05.2026 Fricktal
Alex Hürzeler macht Rast unterwegs zwischen Vesoul und Lure. Foto: zVg
Alex Hürzeler macht Rast unterwegs zwischen Vesoul und Lure. Foto: zVg

Alt-Regierungsrat Alex Hürzeler ist unterwegs auf der letzten Etappe seines «Olympia-Heimmarschs» Paris-Oeschgen. Am Pfingstsamstag, 23. Mai, wird er das Ziel erreichen und damit seinen Wetteinsatz, welchen er nach dem Olympiasieg von Chiara Leone versprochen hat, eingelöst ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote