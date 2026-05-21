Alex Hürzeler nach Oeschgen begleiten

Alt-Regierungsrat Alex Hürzeler ist unterwegs auf der letzten Etappe seines «Olympia-Heimmarschs» Paris-Oeschgen. Am Pfingstsamstag, 23. Mai, wird er das Ziel erreichen und damit seinen Wetteinsatz, welchen er nach dem Olympiasieg von Chiara Leone versprochen hat, eingelöst ...

Alt-Regierungsrat Alex Hürzeler ist unterwegs auf der letzten Etappe seines «Olympia-Heimmarschs» Paris-Oeschgen. Am Pfingstsamstag, 23. Mai, wird er das Ziel erreichen und damit seinen Wetteinsatz, welchen er nach dem Olympiasieg von Chiara Leone versprochen hat, eingelöst haben.

Auf dieser letzten Etappe kann man mit Alex Hürzeler mitwandern. Ab Bahnhof Rheinfelden (Start 8.30 Uhr, rund 27 km) oder ab Bahnhof Stein (Start 14.30 Uhr, 7 km), dort wird auch Chiara Leone dazustossen. Mit der Ankunft auf dem Schulhausplatz in Oeschgen wird um 16 Uhr gerechnet. Dort werden auch die beiden anderen Olympia- und Paralympic-Medaillengewinnerinnen Nora Meister und Ilaria Olgiati anwesend sein und die Faustballgruppe Oeschgen betreibt eine Festwirtschaft. (mgt/nfz)