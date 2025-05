Alex Hürzeler grüsst aus Troyes

Zu Fuss von Paris ins Fricktal

Alt-Regierungsrat Alex Hürzeler ist der Einlösung seines Wetteinsatzes ein gutes Stück näher gekommen. Aus Troyes, einer Gemeinde mit 62 443 Einwohnern im Nordosten Frankreichs gelegen, liess er am Dienstag mitteilen: «Nach neun Tagen bestem Wanderwetter – kein Tropfen Regen – und 230 Kilometern bin ich heute in Troyes, meinem Ziel der ersten Etappe, angekommen. Morgen geht es per Zug à la maison. Eine ähnlich lange, nächste Etappe habe ich mir für den Herbst vorgenommen … womit ich dann knapp zwei Drittel der Gesamtstrecke hinter mir hätte.»

Alex Hürzeler ist am 11. Mai zu seiner ersten Etappe auf dem Fussmarsch von Paris ins heimische Fricktal aufgebrochen. Damit löst er ein Versprechen ein, welches er im Herbst 2023, anlässlich des Sport Forums Aargau, gab. Dort versprach der damalige Aargauer Sportdirektor vor versammelter kantonaler Sportwelt spontan, im Falle eines Medaillengewinns einer Aargauer Sportlerin oder eines Sportlers an den Olympischen oder Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris von dort nach Hause zu marschieren. Nach den grandiosen Aargauer Olympia-Erfolgen von Chiara Leone (Gold im Schiessen), Nora Meister (Silber im Para-Schwimmen) und Ilaria Olgiati (Bronze im Para-Badminton) geht es Alex Hürzeler nun darum, sein damaliges Versprechen einzulösen. (mgt/nfz)