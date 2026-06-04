Alessio Porriciello übernimmt das Präsidium

Nach rund vier Jahren als Co-Präsidentinnen der SP Bezirk Rheinfelden übergeben Lena Schmid-Waldmeier und Carole Binder-Meury das Amt an Alessio Porriciello.

Rund vier Jahre lang führten Lena Schmid-Waldmeier und Carole Binder-Meury die SP des Bezirks Rheinfelden im Co-Präsidium. «In dieser Zeit haben die beiden hinter den Kulissen einiges bewegt», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Lena Schmid-Waldmeier und Carole Binder-Meury haben die Bezirkspartei durch Nationalrats-, Grossrats- und Bezirkswahlen geführt, haben mit der Unterstützung des Vorstandes die Statuten der Bezirkspartei komplett revidiert und diverse interne Abläufe sowie Strukturen optimiert. «So hinterlassen sie ihrem Nachfolger Alessio Porriciello gute Startbedingungen und ermöglichen einen reibungslosen Übergang.»

Als neuer Präsident bringt dieser trotz seines jungen Alters ein beeindruckendes Portfolio an Erfahrung mit. Der 20-Jährige befindet sich aktuell im Abschluss seiner Ausbildung zum Mediamatiker EFZ und absolviert parallel dazu die berufsbegleitende Berufsmatura an der Berufsfachschule BBB Baden. Alessio Porriciello engagiert sich seit Längerem auf lokaler sowie kantonaler Ebene und bringt als aktives Mitglied in verschiedensten politischen Vorständen wertvolles Know-how und ein breites Netzwerk mit. Dieses Netzwerk will er im neuen Amt nun weiter ausbauen und die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgängerinnen mit frischen, modernen Impulsen fortführen. «Er gilt in den eigenen Reihen als dossierfest, kommunikationsstark und sehr motiviert. Es wäre schön, wenn er auch wieder vermehrt junge, politisch interessierte Menschen für die SP begeistern könnte, die sich aktiv in die Gestaltung der Region einbinden wollen.» (mgt)