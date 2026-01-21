Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Aktuell dominiert die Aufbruchstimmung»

  21.01.2026 Fokus
Matthias Kyburz läuft auch im Marathon zum Erfolg. Foto: zVg
Matthias Kyburz läuft auch im Marathon zum Erfolg. Foto: zVg

Vom Orientierungslauf zum Marathon – wie Matthias Kyburz das meistert

Der Möhliner Matthias Kyburz hat seine OL-Karriere hinter sich gelassen und startet seit einiger Zeit im Marathon. Er spricht über Trainingsumstellung, Herausforderungen und die Balance zwischen ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote