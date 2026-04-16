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Aktives Vereinsjahr

  16.04.2026 Frick
Vorstand 2026 (von links): Markus Stihl (Präsident), Dieter Gasser, Christian Frischknecht, Doris Vonlanthen, Brigitte Asti und Mike Massaro. Auf dem Bild fehlen: Yagmur Gökduman und Franz Ruder (Vertreter Gemeinderat). Foto: zVg
Vorstand 2026 (von links): Markus Stihl (Präsident), Dieter Gasser, Christian Frischknecht, Doris Vonlanthen, Brigitte Asti und Mike Massaro. Auf dem Bild fehlen: Yagmur Gökduman und Franz Ruder (Vertreter Gemeinderat). Foto: zVg

Verkehrs- und Verschönerungsverein Frick

An der Generalversammlung des Verschönerungsvereins Frick (VVF) vom 25. März nahmen 21 Personen teil.
Im Mittelpunkt stand der Rückblick auf ein aktives Vereinsjahr 2025, das auch im Zeichen des 90-jährigen Bestehens ...

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