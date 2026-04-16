An der Generalversammlung des Verschönerungsvereins Frick (VVF) vom 25. März nahmen 21 Personen teil. Im Mittelpunkt stand der Rückblick auf ein aktives Vereinsjahr 2025, das auch im Zeichen des 90-jährigen Bestehens ...

Verkehrs- und Verschönerungsverein Frick

An der Generalversammlung des Verschönerungsvereins Frick (VVF) vom 25. März nahmen 21 Personen teil.

Im Mittelpunkt stand der Rückblick auf ein aktives Vereinsjahr 2025, das auch im Zeichen des 90-jährigen Bestehens stand. Dabei wurde einmal mehr deutlich: Die Verschönerung und die Erhaltung der Attraktivität von Frick liegen dem Verein besonders am Herzen.

Blumenschmuck, Bänkli usw.

Mit viel Engagement setzten Vorstand und freiwillige Helfer auch im vergangenen Jahr zahlreiche Projekte um. Ob farbenfroher Blumenschmuck im Dorf, gepflegte Ruhebänkli oder dem Ausbau des beliebten Pumptracks – der VVF prägt das Dorfbild sichtbar mit.

Ein Höhepunkt im Vereinsjahr war das 31. Fricker Strassenfest, das mit einem Jubiläums-Apéro ergänzt wurde und einmal mehr viele Besucher anzog. Solche Anlässe fördern nicht nur das Dorf leben, sondern stärken auch den Zusammenhalt.

Im Vorstand kommt es zu Veränderungen: Mit Hans Jörg Huber und Christian Scholer traten zwei langjährige Mitglieder zurück, während mit Yagmur Gökduman und Dieter Gasser zwei neue Kräfte gewählt wurden.

Zum Abschluss dankte der Präsident allen Unterstützern des VVF’s und blickte zuversichtlich auf das kommende Vereinsjahr. (mst/)