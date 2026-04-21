Aktiver Verein seit 100 Jahren

Der Natur- und Vogelschutzverein Rheinfelden (NVR) blickt an seiner Jubiläums-Generalversammlung auf ein engagiertes und wirkungsvolles Jahr zurück 64 aktive Mitglieder und zahlreiche Gäste nahmen an der ...

Generalversammlung des Natur- und Vogelschutzvereins Rheinfelden

Der Natur- und Vogelschutzverein Rheinfelden (NVR) blickt an seiner Jubiläums-Generalversammlung auf ein engagiertes und wirkungsvolles Jahr zurück 64 aktive Mitglieder und zahlreiche Gäste nahmen an der Versammlung teil und bestätigten damit die wichtige und kontinuierliche Arbeit des Vereins für Natur- und Artenschutz in der Region.

Das Einleitungsreferat von Thomas Lüthi, Präsident von Birdlife Schweiz, zeigte eindrücklich, wie BirdLife Schweiz mit gezielter Freiwilligenarbeit und national koordinierten Projekten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leistet. Trotz alarmierender Rückgänge vieler Arten belegen konkrete Beispiele – etwa beim Steinkauz –, dass konsequente Schutzmassnahmen Wirkung zeigen. Ausbildung, Engagement vor Ort und die enge Zusammenarbeit verschiedener Akteure sind aus seiner Sicht dabei zentrale Erfolgsfaktoren. Die Ergebnisse machen deutlich: Nachhaltiger Naturschutz braucht langfristigen Einsatz und breite Unterstützung. Wie Thomas Lüthi betont: «Freiwilligenarbeit im Naturschutz zeigt Wirkung – wenn wir gemeinsam handeln, können wir die Biodiversität nachhaltig sichern.» Auf die Frage aus dem Publikum, was jeder und jede Einzelne von uns beitragen kann, hatte er eine treffende Antwort: «Wir alle sind Konsumenten, Stimmbürger, Eigentümer und/oder Mieter. Hier können wir alle aktiv für die Natur handeln. Und uns bei lokalen Naturschutzvereinen engagieren.»

Vielfältige Aktivitäten und Engagement für die Natur

Albi Wuhrmann, Präsident des NVR, führte durch die anschliessende Jubiläums-GV. Das Vereinsjahr 2025 war geprägt von zahlreichen Projekten und Veranstaltungen. Besonders hervorzuheben sind: Exkursionen zu lokalen Naturthemen, Engagement in der Jugendförderung (JU-NA), der Rheinfelder Naturschutztag mit praktischen Pflegeeinsätzen, die Weiterentwicklung der Vereinsstruktur sowie der neue Webauftritt oder die intensive Mitwirkung in politischen und planerischen Prozessen auf kommunaler und kantonaler Ebene. Ein besonderer Fokus lag auf dem Einsatz für wertvolle Naturgebiete wie das «Chleigrüt» sowie auf Verhandlungen zur Sicherung von Lebensräumen, etwa im Bereich der Fledermausschneise beim Projekte «neue Mitte».

Klare Positionen für den Naturschutz

Der Verein engagierte sich aktiv in verschiedenen Mitwirkungsverfahren und setzte sich konsequent für den Erhalt wichtiger Lebensräume ein. Präsident A lbi Wuhrmann betonte: «Der Einsatz für unsere lokalen Naturwerte ist wichtiger denn je – wir tragen Verantwortung für kommende Generationen.» Und weiter: «Nur durch gemeinsames Engagement können wir erreichen, dass wertvolle Gebiete wie das Chleigrüt langfristig erhalten bleiben.»

Die Mitglieder genehmigten den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2025 und erteilten dem Vorstand einstimmig Décharge. Das Budget 2026 sowie die Mitgliederbeiträge wurden ebenfalls bestätigt. Mit der einstimmigen Wahl von Rolf Lützelschwab als Kassier wurde der Vorstand gezielt verstärkt. Ein zentrales Thema bleibt das Jubiläumsjahr 2026 mit zahlreichen Anlässen und Programmpunkten.

Dank und Ausblick

Der NVR bedankt sich bei allen engagierten Mitgliedern, Helferinnen u nd Hel fer n sow ie la ng jä hrigen Vorstandsmitgliedern für ihren grossen Einsatz. Gemeinsam soll das Engagement für Natur und Biodiversität in Rheinfelden weiter gestärkt werden. Ebenso gilt der Dank an die Gratulanten vor Ort aus Olsberg, Magden und von Birdlife Schweiz zum engagierten Jubiläumsjahr. Die Versammlung klang in geselligem Rahmen beim traditionellen Apéro aus. (mgt)