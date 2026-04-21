Aktiver Verein seit 100 Jahren

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  21.04.2026 Rheinfelden
Der Vorstand des NVR mit Gästen von Birdlife Aargau und Birdlife Schweiz. Foto: zVg
Der Vorstand des NVR mit Gästen von Birdlife Aargau und Birdlife Schweiz. Foto: zVg

Generalversammlung des Natur- und Vogelschutzvereins Rheinfelden

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