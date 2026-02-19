Aktiv geht es auch dieses Jahr weiter

Kürzlich fanden sich 50 Veteraninnen und Veteranen inklusive drei Gästen im Hotel Schiff in Möhlin zur jährlichen Generalversammlung der Swiss Cycling-Veteranen der Bezirke Laufenburg und ...

GV der Swiss Cycling-Veteranen der Bezirke Laufenburg und Rheinfelden

Kürzlich fanden sich 50 Veteraninnen und Veteranen inklusive drei Gästen im Hotel Schiff in Möhlin zur jährlichen Generalversammlung der Swiss Cycling-Veteranen der Bezirke Laufenburg und Rheinfelden ein.

Obmann Viktor Erdin freute sich, so viele Veteranen begrüssen zu dürfen. Leider mussten sich jedoch auch einige Mitglieder infolge Krankheit oder anderer Termine entschuldigen. Nach dem Auftakt wurde das Veteranenlied gesungen. In einem Streifzug führte der Obmann den Anwesenden die wichtigsten Stationen des vergangenen Vereinsjahres vor Augen. Dazu gehörten der gesellige Waldhock, die schönen Jass- und Spielnachmittage sowie das Kegeln und das Minigolfturnier. Die schweizerische Ferienwoche wurde ebenfalls von der Fricktaler Vereinigung gut besucht. Zudem nahmen die Fricktaler am schweizerischen Freundschaftstreffen und an der Haupttagung teil. Letztere, die dieses Mal von der Vereinigung in Gansingen organisiert wurde, fand ein gutes Echo. Erfreut zeigte sich der Obmann darüber, dass die Fricktaler Vereinigung den 9. Laufenburger Stadtlauf mit einem neuen Teilnehmerrekord durchgeführt hatte. Leider mussten von einigen Veteranen Abschied genommen werden. Im Gegenzug konnten vier neue Mitglieder willkommen geheissen werden.

Rechnung und Wiederwahlen

Der Kassier konnte einen guten Jahresabschluss vermelden. Dass sich der gesamte Vorstand zur Wiederwahl zur Verfügung stellte, erfüllte den Obmann mit grosser Freude. Der Vorstand setzt sich aus Obmann Viktor Erdin, Vizeobmann und Fähnrich Markus Lüthi, Kassier Erich Weiss, Aktuarin Bernadette Rippstein und Beisitzer Werner Kaufmann zusammen. Als Revisorinnen stellten sich Brigitte Müller und Lilo Ketterer erneut zur Verfügung. Philipp Rheinegger nahm die Wahl vor, und mit grossem Applaus wurden alle in ihrem Amt bestätigt.

Ehrungen

Geehrt werden konnten für 60 Jahre Swiss Cycling-Mitgliedschaft Viktor Erdin, Josef Bachmann und Bernadette Rippstein sowie für 50 Jahre Thomas Binkert. Ebenfalls ein Präsent erhielten alle, die im vergangenen Jahr ihren 80., 85., 90. Geburtstag oder darüber feiern konnten. Als älteste Teilnehmerin und ältester Teilnehmer an der GV durften Teresa Speiser (92 Jahre) und Paul Winter (93 Jahre) ein Präsent entgegennehmen.

Das Jahresprogramm 2026 wurde gutgeheissen. Als Nächstes steht der erste Jass- und Spielnachmittag am 26. Februar an.

Zum Schluss dankte der Obmann dem Vorstand und allen, die zum guten Gelingen aller Anlässe beigetragen haben. Er wünschte allen gute Gesundheit und ein schönes Vereinsjahr. Beim feinen Nachtessen und gemütlichen Beisammensein klang der Abend aus. (mgt)

Wer sich für das Veteranenleben interessiert, darf sich gerne bei Obmann Viktor Erdin unter 062 875 19 62, v.erdin@bluewin.ch oder bei Bernadette Rippstein 062 871 29 71, bernadette.rippstein@hispeed.ch melden.