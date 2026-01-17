Aktiv auch im 101. Vereinsjahr

«Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns», blickt Miriam Hauser, Präsidentin der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde (FBVH), in ihrem Schreiben an die Vereinsmitglieder zurück. 2025 stand das 100-Jahre-Jubiläum des Vereins im Mittelpunkt.

Es wurde mit einem festlichen Programm in Bad Säckingen gefeiert (die NFZ berichtete). Besonders die Podiumsdiskussion mit Gästen aus Kultur und Politik zum Thema «Grenzenlose Heimat?» habe grossen Anklang gefunden und bot vielfältige Denkanstösse, hält die Vereinspräsidentin weiter fest. Ein weiterer Höhepunkt war der Fotowettbewerb «Zeig uns deine Heimat».

«Die zahlreichen Einsendungen und die Ausstellung im Schlosspark von Bad Säckingen haben eindrucksvoll gezeigt, wie vielfältig und lebendig unsere Region wahrgenommen wird. Allen Teilnehmenden gilt an dieser Stelle unser herzlicher Dank», führt Miriam Hauser aus. Wer die Gelegenheit für einen Besuch der Fotoausstellung verpasst hat, kann das im Februar nachholen. Dann ist die Fotoausstellung im Eiker Gemeindehaus zu sehen. Die Bevölkerung wird auf der Homepage der FBVH über den Vernissage-Termin informiert. Für die Fotoausstellung sind zudem weitere Stationen beidseits des Rheins geplant.

Mit Blick auf das neue Jahr führt die Präsidentin zudem aus: «Wir schätzen es sehr, in einer so abwechslungsreichen Region leben zu dürfen und möchten auch im kommenden Jahr wieder Gelegenheiten schaffen, diese gemeinsam zu entdecken.» Dazu wurde ein abwechslungsreiches Jahresprogramm zusammengestellt.

GV im Fricker Sauriermuseum

Den Auftakt dazu bilden traditionell die Wintervorträge, die diesmal in Laufenburg (Schweiz), Karsau (Deutschland) und Frick stattfinden werden. «Die Generalversammlung am 18. April führt uns in diesem Jahr ins Sauriermuseum Frick, wo wir auch die neue Saurierhalle entdecken dürfen», erklärt Hauser.

Ein besonderes Highlight verspricht sie für den 6. Juni. Dann findet eine Exkursion in die Region des Wutachtals (Deutschland) statt. Auf dem Programm stehen eine Fahrt mit der Sauschwänzlebahn, der Besuch der Museumsmühle Blumegg, sowie ein Abstecher ins Römermuseum Schleitheim. Diese Ausfahrt eigne sich ausdrücklich auch für Kinder und Enkel – eine schöne Gelegenheit für einen generationenübergreifenden Ausflug, so die Präsidentin. «Im Oktober freuen wir uns zudem auf einen zusätzlichen Vortragstermin zum Römischen Gutshof von Wittnau, den wir gemeinsam mit dem Team vom Adlerauge Wittnau gestalten werden.» (mgt)