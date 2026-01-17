Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Aktiv auch im 101. Vereinsjahr

  17.01.2026 Fricktal
Luftbild der Ausgrabungen im Dorfkern von Wittnau. Foto: © Kantonsarchäologie Aargau
Luftbild der Ausgrabungen im Dorfkern von Wittnau. Foto: © Kantonsarchäologie Aargau

«Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns», blickt Miriam Hauser, Präsidentin der Fricktalisch-Badischen Vereinigung für Heimatkunde (FBVH), in ihrem Schreiben an die Vereinsmitglieder zurück. 2025 stand das 100-Jahre-Jubiläum des Vereins im Mittelpunkt.

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote