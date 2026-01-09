Aktion gegen Kinderarbeit

Sternsinger in Schwaderloch

Bedauerlicherweise konnten die Sternsinger-Kinder in Schwaderloch nur knapp die Hälfte der Haushalte im Dorf besuchen. Einerseits, weil sich zu wenig Kinder für die Aktion angemeldet hatten, andererseits, weil einige Kinder wegen der Grippewelle kurzfristig ausfielen. Nichtsdestotrotz machten sich zwei Gruppen voller Elan und Freude auf den Weg von Haus zu Haus. Sie wurden mehrheitlich willkommen geheissen und mancherorts mit Freude erwartet. Manche Türe blieb leider verschlossen. Trotz eisiger Kälte hatten die Kinder Spass auf dem Weg und Freude an den grosszügigen Spenden und Süssigkeiten. Sicher kann mit dem erfreulichen Sammelbetrag von 1093 Franken mitgeholfen werden, Massnahmen gegen Kinderarbeit zu ermöglichen. Alle Haushalte, die nicht besucht werden konnten, haben einen Flyer im Briefkasten mit dem Segenskleber 2026 mit den nötigen Angaben für eine nachträgliche Spende: Jeder Franken ist willkommen. Ein herzlicher Dank geht an alle Kinder und Begleitpersonen, die die Aktion möglich gemacht haben, und an alle, die mit ihrer Spende etwas Gutes tun für Kinder in Not. (mgt)