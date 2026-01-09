Immobilien
Aktion gegen Kinderarbeit

  09.01.2026 Schwaderloch
In Schwaderloch wurden 1093 Franken von den Kindern gesammelt. Foto: zVg
In Schwaderloch wurden 1093 Franken von den Kindern gesammelt. Foto: zVg

Sternsinger in Schwaderloch

Bedauerlicherweise konnten die Sternsinger-Kinder in Schwaderloch nur knapp die Hälfte der Haushalte im Dorf besuchen. Einerseits, weil sich zu wenig Kinder für die Aktion angemeldet hatten, andererseits, weil einige Kinder wegen der Grippewelle ...

