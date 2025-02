AKB mit gutem Wachstum

Gewinn von 251 Millionen Franken

Mit einem Geschäftserfolg von 297,3 Millionen Franken hat die AKB im vergangenen Jahr das zweitbeste Ergebnis in ihrer Geschichte erreicht. Die Ausleihungen stiegen um 1,5 Milliarden Franken und Neugelder von 2,7 Milliarden konnten gewonnen werden.

Privatpersonen wie Unternehmen setzen weiterhin stark auf die Aargauische Kantonalbank (AKB). 17 000 Personen oder Firmen eröffneten bei der AKB eine neue Kundenbeziehung. Durch die stabile Nachfrage nach neuem Wohnraum, einhergehend mit weiter steigenden Preisen am Immobilienmarkt erhöhten sich die Hypothekarforderungen um 1,6 Milliarden Franken (+6,5 Prozent). Das Wachstum teilt sich in etwa zu gleichen Teilen auf selbstgenutztes Wohneigentum, Renditewohnliegenschaften und kommerziell genutzte Liegenschaften auf. Mit den Kreditvergaben unterstützt die AKB die Aargauer Wirtschaft. Insgesamt belaufen sich alle Kundenausleihungen per Ende 2024 auf 27,6 Milliarden Franken. (+5,9 Prozent).

Zusammen mit der Marktentwicklung stiegen die Depotbestände der Kundinnen und Kunden auf 18,3 Milliarden Franken (+21,1 Prozent).

Zusammen mit den Kundeneinlagen erhöhen sich die Kundenvermögen um 10,2 Prozent auf 37,3 Milliarden. Die Wachstumsdynamik zeigt sich auch am Businessvolumen: Das Total der Kredite, Passivgelder und Depotwerte stieg um 8,1 Prozent auf den neuen Höchstwert von 69 Milliarden Franken.

Dieter Widmer, Direktionspräsident der AKB, zeigt sich sehr erfreut: «Das anhaltende Wachstum auf allen Ebenen ist eine grosse Bestätigung und Freude zugleich, dass die AKB als Bank der Aargauerinnen und Aargauer und als verlässliche Partnerin der Wirtschaft eine hohe Zustimmung erlebt. Erfreulich ist zudem, dass das Wachstum über alle Segmente breit abgestützt ist und nicht zulasten der Qualität erfolgt.»

Die Stärkung der Risikovorsorge für das Ausleihungsgeschäft beläuft sich auf netto 12,2 Millionen Franken und basiert überwiegend auf den Ausfallrisiken. Die Bildung von Wertberichtigungen widerspiegelt die Risikoerkennung und erhöht die Widerstandsfähigkeit der AKB im Falle einer deutlichen konjunkturellen Eintrübung. Die Risikovorsorge der AKB sei gut geäufnet und das Kreditportfolio insgesamt sehr robust, heisst es in der Mitteilung.

Die AKB hat im letzten Jahr 30 zusätzliche Stellen geschaffen, damit belaufen sich die Vollzeitstellen neu auf 837. Von den insgesamt 985 Mitarbeitenden arbeiten 35 Prozent Teilzeit. Der AKB Stiftung Lebensraum Aargau werden analog dem Vorjahr 2,5 Millionen für ihre gemeinnützigen Projekte im Marktgebiet zugewiesen.

Der Bankrat beantragt dem Regierungsrat zuhanden des Grossen Rats eine Gewinnablieferung an den Kanton Aargau von 114 Millionen Franken (Vorjahr 117). Zusammen mit der Abgeltung der Staatsgarantie in Höhe von 14,7 Millionen erhält der Kanton Aargau für das Geschäftsjahr 2024 eine Gesamtentschädigung von 128,7 Millionen Franken.

Die AKB rechnet mit einem baldigen Ende des Zinssenkungszyklus in der Schweiz. Das Ergebnis der Bank werde aufgrund der forschen Zinssenkungen der SNB voraussichtlich deutlich unter dem Niveau der Rekordergebnisse der letzten beiden Jahre, aber über dem langjährigen Durchschnitt der Vorjahre zu liegen kommen, teilt die Bank weiter mit. (nfz)