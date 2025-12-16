Adventsklänge mit Rock’n’Roll

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden am 1. Adventssonntag den Weg in den Gemeindesaal Magden. Der Männerchor Magden organisierte «Kaffee, Klang und Kuchen».

Bei duftendem Kaffee, hausgemachten Kuchen und viel Live-Musik genossen die Gäste einen gemütlichen Nachmittag in geselliger Atmosphäre.

Der Männerchor zeigte sich nicht nur hinter dem Buffet von seiner besten Seite, sondern überzeugte auch musikalisch mit einem abwechslungsreichen Programm aus traditionellen Liedern und bekannten Melodien. Für zusätzliche Farbtupfer sorgten die «Magdener Dorfspatzen», ein Männergesangstrio, das mit gefühlvollen Beiträgen viel Applaus erhielt. Ebenfalls mit dabei war die sechsköpfige Band aus Musikerinnen und Musikern der Magdener Musikgesellschaft, die mit schwungvollen Rhythmen und Klassikern das Publikum zum Mitschunkeln brachte.

Rockiger Auftritt von Mark Dean

Ein besonderer Höhepunkt war der Auftritt des in Magden wohnhaften Sängers Mark Dean, der als Elvis Presley-Interpret auf internationalen Bühnen unterwegs war. Mit markanter Stimme, grosser Bühnenpräsenz und viel Rock’n’Roll-Feeling riss er die Gäste mit. Gemeinsam mit dem Männerchor als Background-Chor verlieh er bekannten Weihnachtsliedern einen rockigen Anstrich – sehr zur Freude des Publikums, das ihn erst nach einer Zugabe von der Bühne liess. Wer an diesem Nachmittag gespürt hat, wie viel Freude gemeinsames Singen bereitet, ist beim Männerchor Magden herzlich willkommen. Männer, die Freude am Gesang und an der Kameradschaft haben, können unverbindlich eine Probe besuchen und selbst erleben, wie viel Schwung und Gemeinschaft im Chorgesang steckt. Angesichts der vielen positiven Rückmeldungen steht bereits im Raum, «Kaffee, Klang und Kuchen» auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen – mit viel Musik, Begegnung und vielleicht der einen oder anderen neuen Männerstimme im Chor.

Der Anlass diente nicht nur dem Genuss, sondern auch einem guten Zweck: Der Erlös kommt dem Schulverein «Lo-Manthang» in Magden zugute, der Bildungsprojekte in entlegenen Regionen Nepals unterstützt. (mgt)