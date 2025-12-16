Immobilien
Adventsklänge mit Rock’n’Roll

  16.12.2025 Magden
Mark Dean sorgte für viel Rock’n’Roll-Feeling. Foto: zVg
Mark Dean sorgte für viel Rock’n’Roll-Feeling. Foto: zVg

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden am 1. Adventssonntag den Weg in den Gemeindesaal Magden. Der Männerchor Magden organisierte «Kaffee, Klang und Kuchen».

Bei duftendem Kaffee, hausgemachten Kuchen und viel Live-Musik genossen die Gäste einen ...

