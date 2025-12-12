ADVENTSFEIER DES FRAUENVEREINS FRICK

Wie jedes Jahr am ersten Advent lud der Frauenverein Frick Alleinstehende ab 65 Jahren zu einer stimmungsvollen Feier ins reformierte Kirchgemeindehaus ein. Im weihnachtlich dekorierten Saal konnten sich die 75 Gäste einen Nachmittag lang verwöhnen lassen. Unter der Leitung von ...

Wie jedes Jahr am ersten Advent lud der Frauenverein Frick Alleinstehende ab 65 Jahren zu einer stimmungsvollen Feier ins reformierte Kirchgemeindehaus ein. Im weihnachtlich dekorierten Saal konnten sich die 75 Gäste einen Nachmittag lang verwöhnen lassen. Unter der Leitung von Käthi Steffen waren insgesamt 12 Helferinnen und Helfer in Küche, Service und Fahrdienst im Einsatz. Auf das feine Mittagessen folgte der Unterhaltungsteil mit dem Primarschulchor Singing Foxes unter der Leitung von Andreas Meier und Christina Kessler (Pfarreiseelsorgerin der kath. Kirche). Auch in diesem Jahr kam der Samichlaus zu Besuch, zusammen mit Schmutzli und beladen mit einem grossen, schweren Sack. Gedichte wurden vorgetragen, «Grittibänze» und Mandarinen verteilt. So endete ein Nachmittag, der allen viel Freude bereitet hat. (mgt)



