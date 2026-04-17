Eine Aufmerksamkeitsdef izit-/ Hy pera kt iv itätsstör u ng (ADHS) wird oft mit Kindern in Verbindung gebracht – doch auch viele Erwachsene sind betroffen. Die Gemeindebibliothek Möhlin lädt deshalb kommenden Donnerstag, 23. ...

Infoveranstaltung in der Bibliothek

Eine Aufmerksamkeitsdef izit-/ Hy pera kt iv itätsstör u ng (ADHS) wird oft mit Kindern in Verbindung gebracht – doch auch viele Erwachsene sind betroffen. Die Gemeindebibliothek Möhlin lädt deshalb kommenden Donnerstag, 23. April, 19 Uhr, zu einem informativen Anlass rund um das Thema «ADHS bei Erwachsenen» ein.

Als Referentin ist Peggy Jurt zu Gast. Sie ist ausgebildete ADHS-Coach (ICP) sowie diplomierte Sozialpädagogin HF mit langjähriger Berufserfahrung in der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im psychosozialen Bereich. In verschiedenen Institutionen hat sie Menschen mit ADHS und anderen Entwicklungsstörungen begleitet und unterstützt.

Neben ihrer fachlichen Qualifikation bringt sie auch persönliche Erfahrung mit: Als selbst von ADHS Betroffene sowie Mutter von betroffenen Kindern kennt sie die Herausforderungen aus unterschiedlichen Perspektiven. In ihrem Vortrag vermittelt sie ein vertieftes Verständnis für ADHS im Erwachsenenalter, beleuchtet typische Herausforderungen im Alltag und zeigt praxisnahe Strategien im Umgang damit auf. Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene, Angehörige sowie alle Interessierten. Der Eintritt ist frei (Kollekte). Anmeldungen gerne unter bibliothek@moehlin.ch (mgt)