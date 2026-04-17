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ADHS im Erwachsenenalter

  17.04.2026 Möhlin

Infoveranstaltung in der Bibliothek

Eine Aufmerksamkeitsdef izit-/ Hy pera kt iv itätsstör u ng (ADHS) wird oft mit Kindern in Verbindung gebracht – doch auch viele Erwachsene sind betroffen. Die Gemeindebibliothek Möhlin lädt deshalb kommenden Donnerstag, 23. ...

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