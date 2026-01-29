Actiontag in Grindelwald

Das Freestyle-Team Fricktal organisierte kürzlich einen gelungenen Skitag im Skigebiet Grindelwald First. Die Kinder und Jugendlichen konnten mit den Trainern einige neue Tricks einstudieren.

Skitag des Freestyle-Teams Fricktal in der Jungfrau-Skiregion

In den frühen Morgenstunden reisten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Car des Familienunternehmens Kaufmann gemeinsam ins Berner Oberland. Vor Ort erwartete die Gruppe optimale Bedingungen: Der Snowpark Grindelwald First war durch die Parkshaper-Crew sehr gut und frisch präpariert, die Sonne schien fast den ganzen Tag und dank dem Lauberhornrennen auf der anderen Seite von Grindelwald war der Andrang auf der First nicht so gross wie üblich – ideale Verhältnisse also zum Ski- und Snowboardfahren. Die Kinder und Jugendlichen konnten sich im Snowpark in Gruppen von fünf bis sechs Leuten und einem Trainer oder einer Trainerin frei bewegen und ihre Fähigkeiten verbessern.

Am Vormittag wurde intensiv trainiert. Auf dem Programm standen unter anderem Böxlitraining sowie Schanzentraining. Viele der Kids und Teens wagten sich an neue Elemente heran, probierten mutig Neues aus und nutzten den Tag bestmöglich aus.

Bereits um 11.15 Uhr stärkten sich alle bei einem frühen Mittagessen im Bergrestaurant First. Anschliessend ging es gestärkt nochmals auf die Piste, wo bis 16.30 Uhr weiter geübt wurde.

Danach startete der Car zur Rückfahrt ins Fricktal. Dank einer Sonderbewilligung der Gemeinde konnten sie direkt am Ende der Talabfahrt einsteigen. Der erfolgreiche Skitag war nur dank der zahlreichen kompetenten Trainerinnen, Trainer sowie Organisatorinnen und Organisatoren des Freestyle-Teams Fricktal möglich. Das Freestyle-Team dankt allen Mitwirkenden für ihr Engagement. Der NFZ mit den Inseraten, Schulen, welche die Flyer verteilt haben, der Jungfrauregion, welche die Tageskarten für alle am Anlass Beteiligten kostenlos zur Verfügung gestellt hat und Head, die diverses Material zur Verfügung gestellt haben. Ein weiterer Dank gilt abschliessend auch den Kindern und Teens, die mit grosser Motivation, Offenheit und Freude am Skitag teilgenommen haben. Sie machten aktiv mit, probierten Neues aus und trugen mit ihrem Engagement massgeblich zum gelungenen Tag bei.

Dass der Skitag nachhaltig Wirkung hat, zeigte sich bereits am nächsten Tag: Ein Kind meldete sich direkt beim Freestyle-Team Fricktal an und wurde Mitglied. Auch zahlreiche Eltern bedankten sich mit sehr positiven Rückmeldungen bei den Leiterinnen und Leitern. So hiess es unter anderem: «Er isch total happy heicho und het mit grosser Begeischterig vo dem Tag verzellt», «… er het vill dörfe vo euch lärne …» oder «Danke euch villmol für die tolli Organisation und euri liebevolli Art mit de Kids». Auch Rückmeldungen wie «Sie war ganz begeistert und hatte einen super Tag» bestätigen den gewünschten Erfolg dieses besonderen Erlebnisses. (mgt)