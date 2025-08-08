Immobilien
Achtung Schulbeginn

  08.08.2025 Aargau
In den nächsten Tagen ist auf den Strassen erhöhte Vorsicht geboten. Foto: zVg
Die Verkehrssicherheit unserer Kinder hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verbessert. Laut BFU (Beratungsstelle für Unfallverhütung) wurden 1980 schweizweit noch über 1700 Kinder im Alter bis 14 Jahre bei Verkehrsunfällen verletzt. Heute ist die Zahl auf unter 200 ...

