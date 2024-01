Acht kulturelle Genüsse fürs Dorf vorbereitet

Steiner Kulturverein mit zugkräftigem Jahresprogramm

Ohne den Kulturverein wäre es einiges ruhiger im Saalbau in Stein; der umtriebige Organisator blickt wiederum auf ein gut gelungenes Veranstaltungsjahr zurück. Auch mit dem neuesten Jahresprogramm bringen die engagierten Leute mit acht vielversprechenden und spannenden Angeboten zusätzliches Leben ins Dorf.

Paul Roppel

«Wir wurden förmlich überrannt. Einen solchen Besucherandrang hatten wir nicht erwartet», sonnt sich Hansueli Bühler nochmals in den Erinnerungen an den echostärksten letztjährigen Anlass im Saalbau in Stein. «Dabei war die Durchführung gar nicht im Jahresprogramm platziert, weil die Idee erst im Frühling langsam Gestalt annahm», erzählt Bühler der NFZ, der seit 2018 Präsident des Kulturvereins Stein ist. Über 300 Interessierte liessen sich von den persönlichen Ausführungen des einheimischen Fritz Käsers faszinieren, der im Oktober mit seiner abendfüllenden Fotopräsentation «Stein von anno dazumal» einen visuellen Rückblick über die letzten 120 Jahre an Veränderungen im Dorfbild offerierte. «Das tut gut, ein solcher Volltreffer», bekräftigt Bühler nochmals. Ihm persönlich gefiel der stimmungsvolle Jazz-Brunch mit der Wynavalley Oldtime Jazzband. «Der Brunch mit dem vielfältigen und leckeren Büfett in Kombination mit der Jazz-Matinée ist für uns ein Grossanlass. Er ist sehr beliebt und kann räumlich und organisatorisch jeweils bis 200 Gäste aufnehmen», lässt Bühler in Details blicken. Gegen 20 Helferinnen und Helfer seien dafür im Einsatz. Diese gut laufende Veranstaltung hat am 17. März ihren festen Platz auch in diesem Jahr.

Immer wieder etwas Neues

Gar 250 Kinder und 150 Erwachsene locke das Märchentheater Fidibus jeweilen im Dezember an. «Das ist etwas vom Besten, das es gibt», schwärmt Bühler. «Aber leider auch sehr teuer», fügt er an. Schon zum siebtenmal organisiert der Verein das Jassturnier, wo gegen 100 Spielfreudige dem Schweizer Nationalsport frönen. Gefragt sei auch der Auftritt eines Stand-up Comedians; diesmal wird es Charles Nguela mit seinem dritten Bühnenprogramm sein. Ob die immer noch gern gehörten ABBA-Songs einen Riesenansturm auslösen werden, wird sich am 6. September zeigen, wenn «The Dancing Queens», die neue Aargauer Super Trouper ABBA Tribute-Band im Steiner Saalbau auftritt. «Lesungen finden eher bei einem kleineren Publikum Anklang», gibt Bühler Einblick in eine andere Sparte, welche diesmal von einem Dia-Vortrag mit Daniela Lüscher über ihre Safari-Abenteuer am 26. April ersetzt wird. Wiederum aus lokaler Umgebung finden sich zwei Angebote: Eine Führung in Bad Säckingen mit dem Trompeter und ein Konzertauftritt der Funshine Singers.

Breite Abstützung im Dorf gesucht

Mit acht sehr unterschiedlichen Angeboten wartet der umtriebige siebenköpfige Vorstand jeweilen im Jahresprogramm auf, welches die Generalversammlung genehmigt. Damit kommt der 2016 gegründete Verein seinem Bestimmungszweck nach, der im Auftrag der Gemeinde die Pflege und Förderung des kulturellen Lebens im Dorf über eine sinnvolle und lebendige Verwendung des Saalbaus vorsieht. Im Gegensatz zu der zuvor agierenden Kulturkommission, die 1970 von Gemeinderat Robert Wegmann installiert worden war, wurde mit der Vereinsgründung eine breitere Abstützung im Dorf bezweckt. «Der Verein zählt 40 Mitglieder, die uns bei geselligen Treffen auch interessante Anregungen geben. Eine Verjüngung täte uns gut», bekräftigt der 76-jährige Präsident des engagierten Teams, das beharrlich für überraschende Highlights und anregende kulturelle Anlässe sorgt und Leben in den Saalbau bringt.

Details unter: www.kulturstein.ch