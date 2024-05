Pontoniere am Reuss-Cup

Am vergangenen Wochenende trafen sich Pontoniere aus der ganzen Schweiz in Bremgarten. Die Schwaderlocher Pontoniere konnten ein weiteres Mal mit einem sehr guten Mannschaftsresultat brillieren. In den beiden Boots-Kategorien C (ab 21 Jahren) und D (ab 43 Jahren) ...