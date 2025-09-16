Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Acht Kandidaten wollen einen der fünf Ratssitze

  16.09.2025 Laufenburg
Die Kandidaten André Maier (von links, stehend), Eugen Ege, Adrian Hospenthal, René Leuenberger, Christian Winter und John Warpelin (von links, kniend), Dieter Deiss und Martin Steinacher. Moderiert wurde das Podium von Christoph Grenacher (ganz rechts, stehend). Foto: Susanne Hörth
Die Kandidaten André Maier (von links, stehend), Eugen Ege, Adrian Hospenthal, René Leuenberger, Christian Winter und John Warpelin (von links, kniend), Dieter Deiss und Martin Steinacher. Moderiert wurde das Podium von Christoph Grenacher (ganz rechts, stehend). Foto: Susanne Hörth

Moderator Christoph Grenacher fühlte den Laufenburger Kandidaten auf den Zahn

Am sehr gut besuchten Podium in der Laufenburger Stadthalle machten alle acht Stadtrats-Kandidaten deutlich, dass sie sich unter anderem mit unternehmerischem Denken für die Weiterentwicklung ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote