Acht Eingaben zu den Plänen von Feldschlösschen

Die Brauerei Feldschlösschen plant an ihrem Standort in Rheinfelden den Bau eines Hochregallagers. Damit die vorgesehene Höhe von 30 Metern realisiert werden kann, braucht es eine Teilzonenplanänderung (die NFZ berichtete). Das 30-tägige Mitwirkungsverfahren ist am vergangenen Freitag abgelaufen. «Bis heute sind acht Mitwirkungen von Privatpersonen und Firmen mit Fragen, Hinweisen und konstruktiven Beiträgen bei uns eingegangen», erklärt der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage der NFZ. Zu den Inhalten könne er sich nicht im Detail äussern. «Die Mitwirkungen werden nun sorgfältig geprüft und in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst, ehe der Stadtrat in Absprache mit Feldschlösschen über das weitere Vorgehen beraten wird.»

Wenn alles wie geplant läuft, möchte die Getränkefirma Anfang 2026 mit dem Bau beginnen. Zuvor muss aber auch noch ein Baugesuch eingereicht und bewilligt werden. Die Kosten für das Hochregallager sollen sich auf einen hohen zweistelligen Millionen-Betrag belaufen. (vzu)