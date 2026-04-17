Abzug für Energiesparmassnahmen

Der Eigenmietwert wird in der Schweiz gemäss Volksbeschluss in ein paar Jahren abgeschafft. Das führt zu einem Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung, und Steuerabzüge, die viele Eigentümer heute kennen, fallen weg. Der Kanton Aargau will den Abzug für ...

Der Eigenmietwert wird in der Schweiz gemäss Volksbeschluss in ein paar Jahren abgeschafft. Das führt zu einem Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung, und Steuerabzüge, die viele Eigentümer heute kennen, fallen weg. Der Kanton Aargau will den Abzug für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen im kantonalen Recht weiter zulassen, längstens bis 2050. Dazu hat er eine Vorlage ausgearbeitet, deren Anhörung läuft. Mit der steuerlichen Abzugsfähigkeit bleibe ein wichtiger Anreiz in bessere Dämmung, Heizsysteme oder andere wirksame Massnahmen zu investieren, heisst es in der Mitteilung. (nfz)