Abwasser wird teurer

Der Einladung des Gemeinderates folgten 54 Stimmberechtigte, welche das Protokoll, die Jahresrechnung 2025, die Erhöhung der Abwassergebühren, die Kreditabrechnung Instandstellung Hangrutsch Galterhölzli und die Kreditabrechnung ...

Gemeindeversammlung in Gansingen

Der Einladung des Gemeinderates folgten 54 Stimmberechtigte, welche das Protokoll, die Jahresrechnung 2025, die Erhöhung der Abwassergebühren, die Kreditabrechnung Instandstellung Hangrutsch Galterhölzli und die Kreditabrechnung Bachöffnung Bisletebächli genehmigten. Nach den formellen Geschäften informierten die Gemeinderäte über das neue Schu l haus i n k lusive z weitem Hangrutsch und den zeitlichen Ablauf des Ausbaus der Kantonsstrasse K287. Weiter zeigte der Gemeinderat die geplanten Veranstaltungen für den Rest des Jahres 2026 auf.

Nach eineinhalb Stunden konnte die Versammlung geschlossen werden. (mgt)