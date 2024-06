Abwärme für den Wärmeverbund Laufenburg

Ist das geplante Technologiezentrum in Betrieb, so braucht es Wasser für die Kühlung der Speicherbatterie. Woher stammt dieses Wasser und welche Mengen werden benötigt?

Dazu der Stadtrat: «Das Technologiezentrum wird über eigene geschlossene Wasserkreisläufe zur Kühlung des KI-Rechenzentrums sowie der weiteren Bereiche verfügen. Eine Kühlung mit Wasser vom Rhein ist nicht notwendig.» Die entstehende Abwärme des Technologiezentrums kann im Umkreis von sieben Kilometer an Abnehmer abgegeben werden. Einer dieser Abnehmer wird der Wärmeverbund Laufenburg. «Das Technologiezentrum bietet uns zu sehr vorteilhaften Konditionen Wärme für den Betrieb des Wärmeverbundes an. Das bedeutet, die geplante Wärmezentrale vom Gesundheitszentrum Laufenburg muss nicht gebaut werden, die benötigte Wärme wird über das Technologiezentrum bezogen, was eindeutig betriebswirtschaftlicher ist», heisst es hierzu von der Stadt. Durch den nicht nötigen Bau der Wärmezentrale könne die Stadt viel Geld sparen, zeigt sich Firmeninhaber Marcel Aumer überzeugt.

Im offenen Brief an den Stadtrat wird auch die Frage aufgeworfen, warum bereits an der kommenden Gemeindeversammlung über die 4,477 Millionen Franken für die nächste Etappe des Wärmeverbunds abgestimmt werden muss. Das Technologiezentrum sei ja noch nicht gebaut, die Abwärme somit ebenfalls noch nicht verfügbar. Dazu der Stadtrat: «Wann und zu welcher Zeit das Technologiezentrum fertig gebaut sein wird, hängt im Wesentlichen auch von den benötigten Baubewilligungen ab. Unabhängig davon liegt der Stadt Laufenburg aber eine vertragliche Zusicherung vor, dass ab Winter 2025/26 Wärme geliefert werden kann.» (sh)