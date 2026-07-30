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Absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot

  30.07.2026 Aargau

Die Verantwortlichen der Aargauischen Gebäudeversicherung und des Kantons haben nach einer Neubeurteilung die Gefahrenstufe für Waldbrandgefahr auf die Stufe 5 von 5 erhöht (sehr grosse Waldbrandgefahr). Das Departement Gesundheit und Soziales verfügte per Dienstag, 28. Juli, ...

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