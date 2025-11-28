Abschlusskonzert im Jubiläumsjahr

50 Jahre Musikschule Region Laufenburg

Die Turnhalle Remigen füllte sich bis auf den letzten Platz und kurz vor dem Konzert mussten zusätzliche Tische und Stühle aufgestellt werden. Die Musikschule Region Laufenburg (MS-RL) hatte zu ihrem Abschlusskonzert des Jubiläumjahres – 50 Jahre MSRL –eingeladen.

Über 60 Schülerinnen und Schüler präsentierten dem begeisterten Publikum ihr Können. Auf zwei Bühnen wurden fast ausschliesslich Gruppenbeiträge von instrumentenübergreifenden Ensembles vorgetragen. Nach dem Konzertstart durch den Kinderchor begrüsste Schulleiter Stefan Büchi die Gäste und führte durch das Konzert. Viele ausgereifte und bestens vorgetragene Konzertbeiträge konnten dem Publikum präsentiert werden. Vor dem Konzertende übernahm Julia Weiss, Präsidentin der MSRL, das Mikrofon und dankte den Sponsoren, den angeschlossenen Gemeinden, den Eltern und gratulierte den Schülerinnen und Schüler zu ihren Beiträgen. Zum Konzertabschluss wurde der Song «chlini Händ» als Gesamtstück durch alle Konzertteilnehmerinnen und Teilnehmer vorgetragen. Ein würdiger und pompöser Abschluss des Jubiläumjahres. Dank der Unterstützung der Musikgesellschaft Remigen konnten die Besucherinnen und Besucher sich mit feinen Snacks und Getränken vor und nach dem Konzert verpflegen.

Weitere Infos zur MSRL auf www.msrl.ch