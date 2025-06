Abschlusshock der Laufgruppe Fricktal

Am vergangenen Mittwoch schloss die Laufgruppe den jährlichen Walking- und Joggingkurs mit einem gemeinsamen Bräteln ab. Nach 15 Trainings in 8 Wochen, vielen Kilometern, einigen Höhenmetern und Trainingseinheiten zur Verbesserung der Lauf- und Walkingtechnik fand am letzten ...

Am vergangenen Mittwoch schloss die Laufgruppe den jährlichen Walking- und Joggingkurs mit einem gemeinsamen Bräteln ab. Nach 15 Trainings in 8 Wochen, vielen Kilometern, einigen Höhenmetern und Trainingseinheiten zur Verbesserung der Lauf- und Walkingtechnik fand am letzten Mittwoch der Abschlusslauf statt. Gestartet sind die Kursteilnehmer, aber auch einige Vereinsmitglieder, über 5 Kilometer und 10 Kilometer auf den ausgeschilderten Laufstrecken in Eiken.

Nach dem Lauf bei eher warmen Temperaturen wurden noch ein paar gemütliche Stunden am Feuer mit den erfolgreichen Kursabsolventen und den Mitgliedern des Vereins genossen. (mgt)